Kırklareli'nde karaca avcılarına 24 bin 296 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nde karaca avcılarına 24 bin 296 TL ceza

10.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:09
Kırklareli'nde karaca avcılarına 24 bin 296 TL ceza

Kırklareli'nde usulsüz avlanan 2 kişiye 24 bin 296 TL ceza kesildi.

Kırklareli'nde usulsüz avlanan 2 kişiye 24 bin 296 TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan bir ihbar üzerine yapılan araştırmalarda 2 kişi, usulsüz olarak avladıkları 4 adet karaca ile yakalandı. Yakalanan avcılar hakkında toplam bin 884 TL idari yaptırım ve 24 bin 296 TL tazminat cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde karaca avcılarına 24 bin 296 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kırklareli'de hafta sonu korona denetimlerinde 242 bin 100 TL ceza kesildi
Kırklareli'de hafta sonu korona denetimlerinde 242 bin 100 TL ceza kesildi
Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye ceza yazıldı
Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye ceza yazıldı
Gümüşhane'de define avcılarına suçüstü
Gümüşhane'de define avcılarına suçüstü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Öner Erkan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sörloth Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde karaca avcılarına 24 bin 296 TL ceza - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:09:56. #1.15#
title