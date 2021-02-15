Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı
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Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı

15.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:24
Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde hafta sonu kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Pazartesi sabahı ise kentte kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Kırklareli'nde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kentte pazartesi sabahı -4 derece soğuk hava etkili oldu. Havanın soğuması ile süs havuzları ve sokak hayvanlarının sulukları buz tuttu.

Gündüz saatlerinde yüzünü gösteren güneş havayı ısıtırken, gece hava sıcaklığı eksi değerlere düşüyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nda 10, Kofçaz ilçesinde 15, Demirköy ilçesinde ise 30 santimetreye ulaşmıştı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı
Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı
Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı
Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı
Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı
Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı
Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı
Kırklareli'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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