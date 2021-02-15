Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı
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Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı

15.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:38
Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı

Kırklareli'nde kardan kapanan 40 köy yolunda ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım sağlanmaya başladı.

Kırklareli'nde kardan kapanan 40 köy yolunda ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım sağlanmaya başladı.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndaki kar, sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi bulduğu bölgede ulaşıma kapanan 40 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yağış beklenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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