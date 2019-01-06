Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkisini Kaybetti

Kırklareli'nde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.



Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.



Hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma meydana geldi.

Buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Kırklareli İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle dün ulaşıma kapanan 42 köy yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Kentte, kar yağışının beklenmediği bildirildi.

Kaynak: AA