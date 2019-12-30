Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

30.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:22

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı.



Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentte, önceki gün başlayan kar, tipiyle birlikte şiddetini arttırdı.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 15 santimetreye ulaştı.



Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda biriken kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı araç sürücüler zincir takarak ilerlerken bölgede meydana gelen 3 trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Zaman zaman tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yapıyor.

Kaynak: AA