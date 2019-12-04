Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

04.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:32

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar, zaman zaman tipiye döndü.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 10, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda 8, Kofçaz ilçesinde 5 santimetreye ulaştı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda biriken kar ve buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Zaman zaman tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Kaynak: AA