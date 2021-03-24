KIRKLARELİ - Kar yağışı başladı
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KIRKLARELİ - Kar yağışı başladı

24.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:55

Kırklareli'nde beklenen kar yağışı başladı.

Kırklareli'nde beklenen kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar yağışı etkili oluyor.

Bazı vatandaşlar aniden başlayan kar yağışını cep telefonlarıyla kaydetti.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Zaman zaman tipi şeklinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisinde sürücülere zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 3 derede ölçüldüğü kenttin yüksek kesimlerinde bir süre daha kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

KIRKLARELİ - Kar yağışı başladı
KIRKLARELİ - Kar yağışı başladı
KIRKLARELİ - Kar yağışı başladı
KIRKLARELİ - Kar yağışı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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