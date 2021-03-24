KIRKLARELİ - Kar yağışı başladı

Kırklareli'nde beklenen kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar yağışı etkili oluyor.

Bazı vatandaşlar aniden başlayan kar yağışını cep telefonlarıyla kaydetti.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Zaman zaman tipi şeklinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisinde sürücülere zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 3 derede ölçüldüğü kenttin yüksek kesimlerinde bir süre daha kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop