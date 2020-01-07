Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Kırklareli'nde üç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 24 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

07.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:28
Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

'nde üç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 24 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kar kalınlığı ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 2 metre, Vize ilçesinde ise 3 santimetre olarak ölçüldü. 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu da beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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