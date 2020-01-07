Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Kırklareli'nde üç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 24 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kırklareli'nde üç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 24 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 2 metre, Vize ilçesinde ise 3 santimetre olarak ölçüldü. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu da beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.