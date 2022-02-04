Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 31 köy yolu açıldı - Haberler
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Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 31 köy yolu açıldı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 31 köy yolu açıldı

Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 31 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

DEMİRKÖY, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 31 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar, yerini güneşli havaya bıraktı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, dün ulaşıma kapanan yollarda çalışma yaptı.

Ekipler, merkeze bağlı 4, ilçelerden Demirköy'de 12, Kofçaz'da 15 köy yolunu ulaşıma açtı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar beklenmiyor.

Demirköy Belediyesi de ilçe merkezinde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Demirköy, kar, Güncel, Haber

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