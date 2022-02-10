Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 29 köy yolu açıldı - Haberler
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Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 29 köy yolu açıldı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 29 köy yolu açıldı

Kırklareli'nde kardan kapanan 29 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kardan kapanan 29 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan Kar, yerini güneşli havaya bıraktı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, dün ulaşıma kapanan yollarda çalışma yaptı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı merkeze bağlı 4, Demirköy ilçesinde 10, Kofçaz ilçesinde 15 köy yolunu ulaşıma açtı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte kar beklenmiyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, kar, Güncel, Haberler

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