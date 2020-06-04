Kırklareli'nde kapalı çarşı esnafı için geçici satış reyonları hazırlanıyor Kırklareli Belediyesi, tarihi kapalı çarşıda çıkan yangın nedeniyle esnaf için geçici satış reyonları yaptırıyor.

Kırklareli Belediyesi, tarihi kapalı çarşıda çıkan yangın nedeniyle esnaf için geçici satış reyonları yaptırıyor.

Belediye, 637 yıllık tarihi kapalı çarşıda 10 gün önce çıkan yangının ardından çarşı esnafı için Dingiloğlu Parkı içerisine geçici satış reyonları kuruyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çarşı esnafının restorasyon süresince mağdur olmaması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kapalı çarşının Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyona alınacağını ifade eden Kesimoğlu, esnafın ve vatandaşların en kısa sürede çarşıya yeniden kavuşacağını bildirdi.

Kesimoğlu, "kentte mutlu insanlar yaşasın" diye var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA