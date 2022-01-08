Kırklareli'nde kanalın çökmesi nedeniyle su baskınları yaşandı - Haberler
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Kırklareli'nde kanalın çökmesi nedeniyle su baskınları yaşandı

Kırklareli'nde kanalın çökmesi nedeniyle su baskınları yaşandı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağmur suyu kanalının çökmesi nedeniyle bazı evlerin bodrum katları ile bahçelerini su bastı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağmur suyu kanalının çökmesi nedeniyle bazı evlerin bodrum katları ile bahçelerini su bastı.

Durak Mahallesi'nde 28 Aralık'taki şiddetli yağışın ardından Demir Hattı Caddesi'nde bulunan yağmur suyu kanalının çökmesi nedeniyle, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katlarını su basmaya başladı.

İlçe sakinlerinden Şahin Mermer, gazetecilere, bahçesini kaplayan suyun kısmen evlere de girdiğini söyledi.

Hakan Burucu da suyun kanalizasyondan taşarak bahçeye girdiğini, koku nedeniyle rahatsız olduklarını belirtti.

Belediye ekipleri arızanın kaynağını tespit ve suyun tahliyesi için bölgede çalışma başlattı.

Kırklareli'nde kanalın çökmesi nedeniyle su baskınları yaşandı

Kırklareli'nde kanalın çökmesi nedeniyle su baskınları yaşandı

Kırklareli'nde kanalın çökmesi nedeniyle su baskınları yaşandı

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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