Kırklareli'nde kanadı ipe takılan güvercini itfaiye kurtardı
Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
08.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:42
Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın çatısından sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan güvercini görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile ipe takılan güvercine ulaştı.
Kanadına takılan ipi kesen itfaiye ekipleri, kuşa su verdi. Kuş daha sonra doğal ortamına salındı.
Kaynak: AA