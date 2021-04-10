Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası
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Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Kırklareli Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanya kapsamında kan bağışında bulunan vatandaşlara bardak hediye edildi.

Şube Başkanı Volkan Göç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyalarına önem verdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında ciddi azalmalar meydana geldiğini ifade eden Göç, kan stoklarını arttırmak ve kan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kampanyalar düzenlediklerini belirtti.

Bir ünite kan bağışı ile üç kişinin hayatının kurtarılabildiğini anlatan Göç, "Şube başkanlığı önderliğinde genç Kızılay gönüllülerimizin desteğiyle gerçekleşen kan bağış kampanyası ile ülkede ihtiyaç duyulan kan ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza şube hediyemiz olarak kupa bardak verdik. Hastalara can, yakınlarına umut olalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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