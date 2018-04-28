Kırklareli'nde Kan Bağışı Kampanyası

Kırklareli'nde lise öğrencileri tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 524 ünite kan toplandı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Lisesi öğrencilerince okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

İki günde 524 ünite kan bağışında bulunulduğunu belirten Aşım, öğrencilere bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Geçen yılda öğrenciler tarafından düzenlenen kampanyada 316 ünite kan toplandığını anımsatan Aşım, bu yıl Türk Kızılayı'na daha fazla destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.