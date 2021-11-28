Kırklareli'nde kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü - Haberler
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Kırklareli'nde kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mestan Sedes idaresindeki 39 AAY 570 plakalı otomobil, Kepirtepe mevkisinde M.A. yönetimindeki 06 FT 6645 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Sedes ile otomobilde bulunan Ceren Ersoy hayatını kaybetti. Cesetler, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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