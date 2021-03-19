Kırklareli'nde kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı
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Kırklareli'nde kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

19.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:23
Kırklareli'nde kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adem Demir idaresindeki 23 FZ 298 plakalı kamyonet, Kepirtepe mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü, kamyonetteki Şaban, Mehmet ve Remzi İnce ile Mehmet Demir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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