Kırklareli'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Kırklareli'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tolga Atabey'in kullandığı 34U M 7919 kamyonet ile Yaşar Memiş Vargün yönetimindeki 39 SA 203 plakalı otomobil, Veli Meşe mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Ünal Özden, yaralandı.

Sürücülerden Vargün, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kırklareli'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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