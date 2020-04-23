Kırklareli'nde kamyon kasasında 23 Nisan konseri Kırklareli Belediyesinin müzik ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için kamyon kasasında konser verdi.

Kırklareli Belediyesinin müzik ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için kamyon kasasında konser verdi.

Kırklareli Belediyesi, "Mutlu kentin, mutlu çocukları" sloganıyla müzik ekibi oluşturdu.

Ekip, kamyon kasasında cadde ve sokakları gezerek evlerinde sıkılan vatandaşlara moral konseri düzenledi.

Müziğin sesini duyanlar, balkon ve pencerelere çıkarak şarkılara eşlik etti.

Ekip, çocukların bayramını kutlayarak evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'nde telekonferans ile 35 öğrenciyle buluştu.

Öğrencilerin bayramını tebrik eden Kesimoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük gururla kutlandığını söyledi.

Kesimoğlu, Kovid-19 salgınının en kısa sürede sona ermesi dileğinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider'in de salgına yakalandığını ifade eden Kesimoğlu, salgının üstesinden gelineceğine inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA