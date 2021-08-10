Kırklareli'nde kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza verildi
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Kırklareli'nde kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza verildi

Kırklareli'nde kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocayazı köyünde S.P'ye ait kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, işletmede M.A, İ.Ö, E.B. ve Ş.S'yi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Ayrıca kumar masasında bulunan 605 liraya el konuldu.

Kişi başı 1336 lira olmak üzere 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakılırken, kahvehane sahibi S.P. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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