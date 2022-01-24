Kırklareli'nde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Pınarhisar ilçesinde belediye işçileri, bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark etti.
Ekipler konserve kutusunu çıkartmak için kediyi belediye binasına götürdü.
Kedi, ekipler tarafından kafasındaki kutu dikkatle çıkarıldıktan sonra bırakıldı.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri