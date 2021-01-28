Kırklareli'nde kadın üreticilere bağ budama eğitimi

Kırklareli'nde üzüm üreticisi kadınlara bağ budama eğitimi verildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Kızılcıkdere köyünde 15 kadın üreticiye yönelik bağ budama kursu açıldı.

5 gün süren kursta Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendis Burak Akbayrak ve tekniker Necdet Göç tarafından üreticilere bilgiler verildi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki bağcılık potansiyelinin artması için bu tür eğitimlere önem verdiklerini bildirdi.

Kentin bağ yetiştiriciliği için tüm iklimsel faktörlere uygun olduğunu belirten Muzikacı, eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran