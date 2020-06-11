Kırklareli'nde kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 5 ayda 328 şüpheli yakalandı Kırklareli Emniyet Müdürlüğü yılın ilk 5 ayında 179 faaliyette 328 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü yılın ilk 5 ayında 179 faaliyette 328 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin 5 ayda "narkotik suçlar", "göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç", "kaçakçılık, organize ve mali suçlar" ile mücadele kapsamında 179 faaliyet gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu faaliyetlerde 328 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, 52 zanlının tutuklandığı kaydedildi.

Bu olaylarda uyuşturucu, kaçak içki, sahte para ve bazı malzemelere el konuldu.

Ayrıca narkorehber faaliyetleri kapsamında 3 faaliyette 152 kişiye eğitim verildi.

Kaynak: AA