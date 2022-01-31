Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki ve kozmetik ürün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki ve kozmetik ürün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak içki ve kozmetik ürünler getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde 5 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 740 litre kaçak içki, bin 100 paket kaçak sebze tohumu, 200 saç boyası ile 120 krem ele geçirdi.

5 zanlı gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kaçak İçki, Kırklareli, Güncel, Haber

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