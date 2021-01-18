Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükkarıştıran beldesindeki iki evde kaçak ürünlerin satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Y.B. ile S.B'nin evlerinde yaptıkları aramada 330 kilogram tütün, 1550 cinsel gücü arttırıcı hap, 8 bin makaron, 200 puro ve 10 kilogram çay ele geçirdi.

Ekiplerce iki zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran