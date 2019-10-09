Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu
Babaeski ilçesinde bir araçta 42 litre kaçak içki ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Babaeski ilçesinde bir araçta 42 litre kaçak içki ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu S.M. yönetimindeki otomobille kaçakçılık yapıldığını tespit etti.
Babaeski ilçesinin Taşköprü köyü yakınlarında otomobili durduran ekipler, arama yaptı.
Aramada, 42 litre kaçak içki, 10 kilogram kırmızı et, 16 kilogram sucuk ve 172 paket kaçak gıda maddesi ele geçirildi.
Şüpheli S.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaçak içki ve gıda maddelerine el konuldu.