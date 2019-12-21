Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

21.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:54
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, iki bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, K.U, F.P, H.K. ve A.A'yı kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Dedektör, akü ve kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA
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