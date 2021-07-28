Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalananlara 'maske' cezası verildi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balkaya köyünün Terzi Mağaraları mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler L.Ö. ve S.Ö'yü kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilere, maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı
Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Tanju Bilgiç Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Fatma Girik Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Serdar Aziz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:26:30. #1.14#

title