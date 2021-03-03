Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sosyal mesafe" cezası
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 1708 lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 1708 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamideye köyünün Keçi Mağaraları mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler 4 kişiyi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilere, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 1708 lira ceza yazıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran