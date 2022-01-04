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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Ceneviz Mağarası mevkiinde 1 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.Ö. kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

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