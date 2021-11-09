Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ve merkeze bağlı Asılbeyli köyünde 8 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Asılbeyli köyünde iş makinasıyla İ.D, N.T, İ.C, A.Ç, H.K, H.H.G'yi, Vize ilçesinde ise D.A. ve E.A'yı kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmada işlemleri devem ediyor.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında D.A. ve E.A'nın maske takmadıkları gerekçesiyle kişi başı 900 lira olmak üzere toplamda 1 bin 800 lira cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ

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