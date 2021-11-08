Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asilbeyli köyü ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinin Ceneviz Mağarası mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Asilbeyli köyünde ormanlık alanda iş makinesi ile kazı yapan İ.D, N.T, İ.C, A.Ç, H.K, H.H.G'yi, Vize ilçesinde ise D.A. ve E.A'yı suç üstü yakaladı.

D.A. ve E.A'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 1800 lira ceza uygulandı.

Kazıda kullanılan malzemelere el koydu. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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