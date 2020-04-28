Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
28.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:22
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine bağlı Eriklice köyü ile Vize ilçesinin Hamidiye köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Teke Deresi ile Kartal Kayalıkları mevkilerine düzenlendiği operasyonda A.B, H.K, S.U, S.U, A.Y, M.Ö ve A.A'yı suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin Teke Deresi mevkisinde 2 metre çapında 7 metre derinliğinde çukur kazdığı belirlendi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan bakır çubuk, jeneratör, hilti, merdiven, halat merdiven, endoskop yılan kamera, keser ve küreklere el konuldu.
Kaynak: AA