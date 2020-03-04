Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

04.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:28
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesi ile Kızılağaç köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgeye düzenlenen operasyonda Y.K, A.K, O.S, E.G, B.Y, S.Y ve Y.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan bakır çubuk, dedektör, toprak eleme aparatı, keser ve küreklere el konuldu.

Kaynak: AA

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