Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheliye 4 bin 500 lira maske cezası

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplamda 4 bin 500 lira cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Ceneviz Mağarası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırma sonucunda S.T., M.Ö., S.G., E.Ç. ve A.A'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, şüphelilere maske takmadıkları gerekçesiyle kişi başı 900 lira, toplamda 4 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Şahısların kaçak kazıdan dolayı jandarmadaki işlemleri ise sürüyor. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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