Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:06
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Meleşkoru mevkisi ile Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda T.A, A.Ş.Y, N.S, F.Ç ve F.Y'yi kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA
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