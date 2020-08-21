Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
21.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:55
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Korsan Koyu Mevkinde düzenlendiği operasyonda İ.E, Ş.Ç, İ.E, A.A. ve F.Ç.M'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA