Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

01.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:34
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, Top Tepe mevkisinde iki bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda G.B, B.B. A.K, Y.F. ve S.C'yi iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerin "Kanalizasyon kazısı yapıyoruz, bu yüzden çukur kazdık." şeklindeki savunmaları dikkati çekti.

Define aramadıklarını öne süren şüphelilerin kazı yaptığı bölgede güç kaynağı, dedektör, bilgisayar, sırt çantası ile halat ele geçirildi.

Kaynak: AA
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