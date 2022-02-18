VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Panayır İskelesi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırma sonucunda E.B., Ü.Y. ve H.O'yu kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekiplerce kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. - KIRKLARELİ

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