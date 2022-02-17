Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Panayır İskelesi mevkisinde E.B, Ü.Y. ve H.O'yu suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçak Kazı, Kırklareli, Hisarcık, Vize, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title