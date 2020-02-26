Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Kurudere mevkisinde düzenlediği operasyonda M.D, A.Ü. ve A.T'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA