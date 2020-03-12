Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

12.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:12
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, bölgede G.Ş. ve H.Ç'yi suçüstü yakaladı.


Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Kazıda kullanılan bakır çubuk, dedektör ve diğer malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA

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