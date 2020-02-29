Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

29.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:00

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Vezirtepe mevkisinde düzenlediği operasyonda G.T ve A.M'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin iki farklı alanda biri 6 metre diğeri ise 8 metre çukur kazdığı tespit edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA