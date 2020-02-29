Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

29.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:00
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Vezirtepe mevkisinde düzenlediği operasyonda G.T ve A.M'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin iki farklı alanda biri 6 metre diğeri ise 8 metre çukur kazdığı tespit edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA

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