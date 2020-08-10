Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 19 kişi suçüstü yakalandı
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 19 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 19 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 19 kişi suçüstü yakalandı
10.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:04

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 19 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezine bağlı Yörükbayır köyü ile Vize ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Yörükbayır köyünde Kiliselik tümülüsü Mevkinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan O.A, Ö.S, H.A, A.G, M.Y, E.K, C.Ö. ve F.Ç'yi suç üstü yakaladı.

Diğer şüphelilere gözcülük yaptıkları ve jandarma ekiplerini fark ederek bölgeden uzaklaşan M.A, A.Y. ve M.A. kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin bölgede 4 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.

Olayda kullanılan dedektör 4 otomobil ile kepçeye el konuldu.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Balkaya köyünde de düzenlediği operasyonlarda M.E.K, H.Ç, Y.M, Y.A, M.S.A, M.B, M.N.T. ve İ.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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