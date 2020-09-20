Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde 14 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı
20.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:06

Kırklareli'nde 14 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Dereköy köyü ile Vize ilçesine bağlı Kızılağaç ve Balkaya köylerinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 14 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Öte yandan şüphelilerden K.Y, İ.Y, C.B, B.B. ve Y.B'ye sosyal mesafe kuralını ihlal ederek maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 20 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ufuk Ertop
Ufuk Ertop
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Merve Dizdar Aytaç Ağırlar
Spor Mbaye Diagne Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Atama Futbolcu
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 12:07:43. #1.15#
title