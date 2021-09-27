Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinin Terzi Mağaraları ile Meleşko mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Terzi Mağaraları ve Meleşko mevkiinde, H.G, E.İ, İ.C, N.Ç, B.A, T.Ş, S.G, S.Y, S.H ve İ.M'yi suç üstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilere 6'sına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle de 5 bin 400 lira ceza uygulandı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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