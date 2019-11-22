Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

22.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:10

Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye ve Aksicim köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler, düzenlediği operasyonda Hamidiye köyünde U.G, M.Y. ve M.Ü'yü Aksicim köyünde ise N.G. ve K.Y'yi kazı yaptığı sırada yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA