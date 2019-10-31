Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balkaya köyünde Nalbant Ağaçları mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda Y.İ. İ.A. ve T.G'yi kazı yaptığı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kazıda kullanılan kazma, çekiç, lamba ve ipe el konuldu.