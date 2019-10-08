Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Meleşkoru mevkisinde düzenlediği operasyonda F.G. ve D.G'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Öte yandan Aksicim köyü Domuzkaya mevkisinde de H.E.'yi kazı yaparken yakalayan ekipler, 3 şüpheliyi İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.