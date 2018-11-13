Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Balkaya ve Hamidiye köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.



Operasyon düzenleyen ekipler, Balkaya köyünde Y.K, S.T, T.U, R.K. ve M.K'yı Hamidiye köyünde ise H.A. ile F.K. önderliğinde Suriye uyruklu Y.N, M.H, H.A. ve M.Z'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin her iki bölgede çukur kazdıkları tespit edildi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.